Миколаїв вранці обстріляли касетними боєприпасами та "Торнадо" - ОП

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"Миколаїв. Ворог вночі масово обстріляв місто. Станом на зараз відомо, що застосовувалися касетні боєприпаси та Торнадо-С. Зруйновано ліцей, лікарню та пошкоджено приватні будинки", - написав Тимошенко у Telegram.

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Він зазначив, що 12 людей травмовано.

"Нелюдська «ракетна війна», яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки. Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх", - додав заступник керівника ОП.

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Миколаїв сьогодні зранку зазнав масованого ракетного обстрілу з боку ворога.