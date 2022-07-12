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Миколаїв вранці обстріляли касетними боєприпасами та "Торнадо" - ОП

Миколаїв вранці обстріляли касетними боєприпасами та "Торнадо" - ОП

Київ • УНН

 • 126788 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Миколаїв сьогодні вранці обстріляли касетними боєприпасами та РСЗВ "Торнадо-С", повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"Миколаїв. Ворог вночі масово обстріляв місто. Станом на зараз відомо, що застосовувалися касетні боєприпаси та Торнадо-С. Зруйновано ліцей, лікарню та пошкоджено приватні будинки", - написав Тимошенко у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що 12 людей травмовано.

"Нелюдська «ракетна війна», яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки. Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх", - додав заступник керівника ОП.

Доповнення

Миколаїв сьогодні зранку зазнав масованого ракетного обстрілу з боку ворога.

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