Николаев: враг обстреливает позиции с Северного и Северо-Восточного направления

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"Обстреливают наши позиции с Северного и северо-восточного направления, есть погибшие среди ребят, поэтому мы ждем чего-то. Давайте так: враг тоже не дремлет, смотрит, следит за нашими перемещениями и пытается противодействовать этому разными вбросами. Я вас прошу - не реагируйте", - сообщил Ким.

Детали

Председатель Николаевской ОГА также обратился к волонтерам - выразил благодарность за их работу и призвал "не собачиться между собой".

"Относительно военных действий - слышал, в Харькове отбили населенный пункт. Не могу сказать, что мы имеем. Театр военных действий развивается и развивается в нашу сторону. Знаем, что у врага плохо со снабжением, есть слухи, что сняли с Одессы каких-то десантников и пытаются переносить сюда к нам", - рассказал он.

Ранее

Как писалУНН, в Николаеве вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов, среди которых 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины.