Фугасные авиабомбы, мины и артснаряды: в Николаеве из жилых секторов вывезли 14 боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Николаеве сегодня вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов, среди которых 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.
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"9 марта двумя пиротехническими группами ГСЧС Украины отработано 33 адреса, по которым жители Николаева предоставили информацию на спецлинию 101 об обнаружении взрывоопасных предметов. Сегодня вывезено из жилых секторов 14 боеприпасов. Среди них: 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что работали в жилых секторах в Ингульском районе, мкр Терновка и Соляне.
"Учитывая то, что каждый день растет количество обращений, их сейчас 402, просим жителей города обращаться с осторожностью и быть внимательными", - отметили в МВД.
В МВД подчеркнули, что если человек заметил предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его нельзя трогать. Нужно дождаться пиротехников, которые квалифицируют и изымут ВНЖ.
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