Під Черніговом на міні окупантів підірвалося авто: є загиблі, поранено дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Чернігівщині на протипіхотній міні російських окупантів підірвався автомобіль, внаслідок чого троє мирних жителів загинули і троє дітей дістали поранення. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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"Учора (7 березня – ред.) на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів", — написала Денісова.
За словами очевидців, міни на дорозі було замасковано соломою та сміттям.
Протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення.
Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.
"Звертаюсь до міжнародних партнерів, державу-терориста має бути зупинено усіма доступними і можливими шляхами! Прошу країни-члени НАТО закрийте небо над Україною!" — додала Денісова.
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