В екопарку у Харкові російські окупанти вбили двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У харківському "Фельдман Екопарку"російські окупанти вбили двох людей, які прийшли погодувати тварин. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку екопарку.
Деталі
"Вчора в нашому екопарку сталася катастрофа. Загинуло двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз у три дні погодувати тварин. Вони загинули під мінометним і автоматним вогнем", - ідеться у повідомленні.
Зазначили, що в екопарку роблять усе для того, щоб врятувати тварин і не наражати на небезпеку людей.
Додамо
"Фельдман-Екопарк" — регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, один з об'єктів природно-заповідного фонду України.
На території екопарку ростуть 6 видів місцевих рослин та 18 видів тварин, занесених у Червону книгу України та 5 видів тварин, занесених до Європейського червоного списку.