В экопарке в Харькове российские оккупанты убили двух людей

Детали

"Вчера в нашем экопарке произошла катастрофа. Погибли два человека, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", - говорится в сообщении.

Отметили, что в экопарке делают все для того, чтобы спасти животных и не подвергать опасности людей.

Добавим

"Фельдман-Экопарк" — региональный ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, один из объектов природно-заповедного фонда Украины.

На территории экопарка растут 6 видов местных растений и 18 видов животных, занесенных в Красную книгу Украины и 5 видов животных, занесенных в Европейский красный список.