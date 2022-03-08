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Под Черниговом на мине оккупантов подорвалось авто: есть погибшие, ранены дети

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В Черниговской области на противопехотной мине российских оккупантов подорвался автомобиль, в результате чего трое мирных жителей погибли и трое детей получили ранения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Детали

"Вчера (7 марта - ред.) на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находилось трое взрослых и трое детей, подорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями различной тяжести доставлены в лечебные учреждения", — написала Денисова.

По словам очевидцев, мины на дороге были замаскированы соломой и мусором.

Противопехотные мины, размещенные войсками РФ в Черниговской области, запрещены для применения в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

"Обращаюсь к международным партнерам, государство-террорист должно быть остановлено всеми доступными и возможными путями! Прошу страны-члены НАТО закройте небо над Украиной!" - добавила Денисова.

Напомним

В харьковском "Фельдман Экопарка" российские оккупанты убили двух людей, которые пришли покормить животных.

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