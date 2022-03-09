Фугасні авіабомби, міни та артснаряди: у Миколаєві з житлових секторів вивезли 14 боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Миколаєві сьогодні вивезли з житлових секторів 14 боєприпасів, серед яких 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
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"9 березня двома піротехнічними групами ДСНС України відпрацьовано 33 адреси, за якими мешканці Миколаєва надали інформацію на спецлінію 101 про виявлення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні вивезено з житлових секторів 14 боєприпасів. Серед них: 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що працювали у житлових секторах в Інгульському районі, мкр Тернівка та Соляні.
"Враховуючи те, що кожного дня зростає кількість звернень, їх наразі 402, просимо мешканців міста поводитись з обережністю та бути уважними", - зазначили в МВС.
В МВС наголосили, що якщо людина помітила предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не можна чіпати. Потрібно дочекатись піротехніків, які кваліфікують та вилучать ВНП.
Доповнення
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