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Фугасні авіабомби, міни та артснаряди: у Миколаєві з житлових секторів вивезли 14 боєприпасів

Фугасні авіабомби, міни та артснаряди: у Миколаєві з житлових секторів вивезли 14 боєприпасів

Київ • УНН

 • 238228 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Миколаєві сьогодні вивезли з житлових секторів 14 боєприпасів, серед яких 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.

Цитата

"9 березня двома піротехнічними групами ДСНС України відпрацьовано 33 адреси, за якими мешканці Миколаєва надали інформацію на спецлінію 101 про виявлення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні вивезено з житлових секторів 14 боєприпасів. Серед них: 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що працювали у житлових секторах в Інгульському районі, мкр Тернівка та Соляні.

"Враховуючи те, що кожного дня зростає кількість звернень, їх наразі 402, просимо мешканців міста поводитись з обережністю та бути уважними", - зазначили в МВС.

В МВС наголосили, що якщо людина помітила предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не можна чіпати. Потрібно дочекатись піротехніків, які кваліфікують та вилучать ВНП.

Доповнення

На Чернігівщині на протипіхотній міні російських окупантів підірвався автомобіль, внаслідок чого троє мирних жителів загинули і троє дітей дістали поранення.

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