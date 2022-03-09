Миколаїв: ворог обстрілює позиції із Північного та Північно-Східного напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські окупанти обстрілюють позиції Збройних сил України у Миколаївській області з Північного та Північно-Східного спрямування. Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.
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"Обстрілюють наші позиції з Північного та Північно-Східного напрямку, є загиблі серед хлопців, тому ми чекаємо на щось. Давайте так: ворог теж не дрімає, дивиться, стежить за нашими переміщеннями і намагається протидіяти цьому різними вкиданнями. Я вас прошу – не реагуйте", - повідомив Кім.
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Голова Миколаївської ОДА також звернувся до волонтерів – висловив подяку за їхню роботу та закликав "не собачитися між собою".
"Щодо військових дій – чув, у Харкові відбили населений пункт. Не можу сказати, що ми маємо. Театр військових дій розвивається і розвивається в наш бік. Знаємо, що у ворога погано з постачанням, є чутки, що зняли з Одеси якихось десантників і намагаються переносити сюди до нас", - розповів він.
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Як писав УНН, раніше у Миколаєві вивезли із житлових секторів 14 боєприпасів, серед яких 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.