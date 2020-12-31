Микитась пришел в суд, где ему должны избрать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась пришел в Шевченковский районный суд Киева после решения о его принудительном приводе для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Так, Микитась зашел в зал суда с адвокатами.
Ранее суд разрешил принудительно привести Микитася в суд.
Напомним, Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ.
Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.
Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.
В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.
Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.