Микитась прийшов до суду, де йому мають обрати запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Експрезидент корпорації “Укрбуд” Максим Микитася прийшов до Шевченківського районного суду Києва після ухвали про його примусовий привід для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Так, Микитась зайшов до зали суду з адвокатами.
Раніше суд дозволив примусово привести Микитася до суду.
Нагадаємо, Микитася вивезли з суду під охороною переодягненого спецназу на автомобілі НАБУ.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.
У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.