Михайлюк отличился 26 очками в поединке за БК "Канзас"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Свингмен молодежной сборной Украины Святослав Михайлюк выдал очередной результативный поединок в рамках регулярного чемпионата NCAA, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Канзаса”.
Во встрече с “Омаха Маверикс” команда украинском “Канзас” разгромила оппонента 109: 64.
Сам Михайлюк продемонстрировал один из лучших показателей результативности в карьере за океаном — 26 очков (6/7 трехочковые, 4/6 двухочковые) при 4 передачах, 4 подборах, 2 перехвата и 1 блок-шоте.
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Стоит отметить, что Михайлюк также стал самым результативным баскетболистом матча.
Стоит отметить, что у “Канзаса” в активе 9 побед в 11 матчах сезона.
Напомним, что в самой результативной игре карьеры в США Михайлюк набрал 26 пунктов.