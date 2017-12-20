Михайлюк відзначився 26 очками у поєдинку за БК "Канзас"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Свінгмен молодіжної збірної України Святослав Михайлюк видав черговий результативний поєдинок в рамках регулярного чемпіонату NCAA, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Канзасу”.
У зустрічі із “Омаха Маверікс” команда українця “Канзас” розгромила опонента 109:64.
Сам Михайлюк продемонстрував один з кращих показників результативності в кар’єрі за океаном — 26 очок (6/7 триочкові, 4/6 двоочкові) при 4 передачах, 4 підбираннях, 2 перехопленнях і 1 блок-шоті.
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Варто відзначити, що Михайлюк також став найбільш результативним баскетболістом матчу.
Варто зазначити, що у “Канзаса” в активі 9 перемог в 11 матчах сезону.
Нагадаємо, що в найрезультативнішій грі кар’єри в США Михайлюк набрав 26 пунктів.