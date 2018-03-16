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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 32136 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37666 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Михайлюк в составе "Канзаса" преодолел первый раунд плей-офф NCAA

Михайлюк в составе "Канзаса" преодолел первый раунд плей-офф NCAA

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КИЕВ. 16 марта. УНН. “Канзас Джейхокс” украинского защитника Святослава Михайлюка победил “Пенн Квокерс” в матче первого раунда плей-офф (1/32 финала) NCAA (студенческая лига США по баскетболу), передает корреспондент УНН.

Лидерство в игре захватили баскетболисты “Пенн Квокерс” — 19:11. Дальнее попадание Михайлюка и результативный выступление защитника Девон Грэма позволили оформить “Канзаса” солидный рывок 22: 5 и уйти на большой перерыв имея 7 очков преимущества — 33:26. Во второй половине “Канзас” удерживали необходимый результат, а затем довели счет до итоговых +16 — 76:60.

На счету уроженца города Черкасс 35 проведены минуты на паркете, 10 очков (1/5 двухочковые, 2/3 трехочковых, 2/2 штрафных), 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота, 2 фола.

Добавим также, в 1/16 финала “Канзас” сыграет 17 марта против команды “Сетон Холл”, которая в 1/32 победила “Северную Каролину Стэйт” — 94:83.

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