Михайлюк в составе "Канзаса" преодолел первый раунд плей-офф NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. “Канзас Джейхокс” украинского защитника Святослава Михайлюка победил “Пенн Квокерс” в матче первого раунда плей-офф (1/32 финала) NCAA (студенческая лига США по баскетболу), передает корреспондент УНН.
Лидерство в игре захватили баскетболисты “Пенн Квокерс” — 19:11. Дальнее попадание Михайлюка и результативный выступление защитника Девон Грэма позволили оформить “Канзаса” солидный рывок 22: 5 и уйти на большой перерыв имея 7 очков преимущества — 33:26. Во второй половине “Канзас” удерживали необходимый результат, а затем довели счет до итоговых +16 — 76:60.
На счету уроженца города Черкасс 35 проведены минуты на паркете, 10 очков (1/5 двухочковые, 2/3 трехочковых, 2/2 штрафных), 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота, 2 фола.
Добавим также, в 1/16 финала “Канзас” сыграет 17 марта против команды “Сетон Холл”, которая в 1/32 победила “Северную Каролину Стэйт” — 94:83.