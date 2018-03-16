Михайлюк у складі "Канзаса" подолав перший раунд плей-оф NCAA

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КИЇВ. 16 березня. УНН. “Канзас Джейхокс” українського захисника Святослава Михайлюка переміг “Пенн Квокерс” у матчі першого раунду плей-оф (1/32 фіналу) NCAA (студентська ліга США з баскетболу), передає кореспондент УНН.

Лідерство у грі захопили баскетболісти “Пенн Квокерс” — 19:11. Дальнє влучання Михайлюка та результативний виступ захисника Девонте Грема дозволили оформити “Канзасу” солідний ривок 22:5 і піти на велику перерву маючи 7 очок переваги — 33:26. У другій половині “Канзас” втримували необхідний результат, а згодом довели рахунок до підсумкових +16 — 76:60.

На рахунку уродженця міста Черкас 35 проведені хвилини на паркеті, 10 очок (1/5 двоочкові, 2/3 триочкових, 2/2 штрафних), 2 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення, 2 блок-шоти, 2 фоли.

Додамо також, в 1/16 фіналу “Канзас” зіграє 17 березня проти команди “Сетон Холл”, яка в 1/32 перемогла “Північну Кароліну Стейт” — 94:83.

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