Михайлюк стал самым результативным игроком "Оклахомы" в матче против лидера НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В поединке регулярного сезона НБА “Оклахома” Святослава Михайлюка дома принимала лидера НБА “Юта Джаз”, передает корреспондент УНН.
Детали
Наш земляк вышел со скамейки запасных и реализовал три дальних броска, проход под кольцо, а также бросок со средней позиции - украинец был неудержимым для защиты ведущей команды НБА в первой половине.
После большого перерыва Украинской не удалось продолжить феерическую игру, но его общий задел составил 19 очков (5/10 двухочковых, 3/4 трехочковых), 1 подбор, 2 передачи, 1 блокшот. По очкам он стал лучшим в составе своего коллектива, уступивший 109: 93.
Что предшествовало этому
Михайлюк продолжил серию результативных выступлений в матчах НБА.