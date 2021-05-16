Михайлюк став найрезультативнішим гравцем “Оклахоми” у матчі проти лідера НБА

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 15996 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 57328 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 142700 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 178596 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 160528 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 159615 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109766 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88183 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 210861 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89559 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 94278 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 35242 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 48118 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 57160 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 73853 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 177961 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 210832 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 302175 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 466754 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 450577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16102 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40819 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45728 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45824 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46423 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем “Оклахоми” у матчі проти лідера НБА

Київ • УНН

 • 15520 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У поєдинку регулярного сезону НБА “Оклахома” Святослава Михайлюка вдома приймала лідера НБА “Юту Джаз”, передає кореспондент УНН.

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем “Оклахоми” у матчі проти лідера НБА

Деталі

Наш земляк вийшов із лави для запасних і реалізував три дальніх кидки, прохід під кільце, а також кидок із середньої позиції — українець був нестримним для захисту провідної команди НБА у першій половині.

Після великої перерви українцю не вдалося продовжити феєричну гру, але його загальний доробок склав 19 очок (5/10 двоочкових, 3/4 триочкових), 1 підбирання, 2 передачі, 1 блокшот. За очками він став найкращим у складі свого колективу, який поступився 109:93.

Що передувало цьому

Михайлюк продовжив серію результативних виступів в матчах НБА. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36