Михайлюк став найрезультативнішим гравцем “Оклахоми” у матчі проти лідера НБА

Деталі

Наш земляк вийшов із лави для запасних і реалізував три дальніх кидки, прохід під кільце, а також кидок із середньої позиції — українець був нестримним для захисту провідної команди НБА у першій половині.

Після великої перерви українцю не вдалося продовжити феєричну гру, але його загальний доробок склав 19 очок (5/10 двоочкових, 3/4 триочкових), 1 підбирання, 2 передачі, 1 блокшот. За очками він став найкращим у складі свого колективу, який поступився 109:93.

Що передувало цьому

Михайлюк продовжив серію результативних виступів в матчах НБА.