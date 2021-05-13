Баскетбол: Михайлюк продовжив серію результативних виступів в матчах НБА

Деталі

Цього разу українець був неточним у всіх своїх спробах триочкового ґатунку (0/4), але продемонстрував високий рівень закинутих м’ячів із проходів — 7 із 10. У підсумку за 23 хвилини він здобув 14 очок при 3 підбираннях, 3 передачах і 3-х перехопленнях.

Михайлюк став третім у своїй команді за результативністю. Більше нього очок набрали тільки Кенрік Вільямс (20) і Даріус Бейзлі (18). “Оклахома” зазнала чергової поразки — 106:122.

Крім того, українець вже тертій матч поспіль набирає більше 10 очок.

Доповнення

У нинішньому сезоні Михайлюк відіграв 28 матчів у складі “Тандер”. Українець отримує в середньому 22,9 хвилини, набираючи 9,9 очка, роблячи 3,0 підбирання і 1,7 передачі за 33 відсотки реалізації триочкових кидків.