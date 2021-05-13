Баскетбол: Михайлюк продолжил серию результативных выступлений в матчах НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В рамках очередного игрового дня в НБА "Оклахома" Святослава Михайлюка встретилась с "Сакраменто Кингз", сообщает корреспондент УНН.
Детали
На этот раз украинец был неточным во всех своих попытках трехочкового сорта (0/4), но продемонстрировал высокий уровень заброшенных мячей с проходов — 7 из 10. В итоге за 23 минуты он получил 14 очков при 3 подборах, 3 передачах и 3-х перехватов.
Михайлюк стал третьим в своей команде по результативности. Более него очков набрали только Кенрик Уильямс (20) и Дариус Бейзли (18). “Оклахома” потерпела очередное поражение — 106:122.
Кроме того, украинец уже тертой матч подряд набирает больше 10 очков.
Дополнение
В нынешнем сезоне Михайлюк сыграл 28 матчей в составе “Тандер”. Украинец получает в среднем 22,9 минуты, набирая 9,9 очка, делая 3,0 подбора и 1,7 передачи за 33 процента реализации трехочковых бросков.