Михаил Саакашвили был отравлен после ареста – заявление адвоката

Цитата

"Все болезни, которые имеет Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", - сказал Гелбахиани.

Подробности, по словам адвоката, будут обнародованы через два дня.

Добавим

На данном этапе Гелбахиани сообщил лишь, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ.

Адвокат сказал, что дополнительное исследование нужно для того, чтобы определить сроки, когда произошло отравление — во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику "Вивамед".

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, сообщила журналистам, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов: ртути, бария, талии.

Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.

Отец третьего президента Николоз Саакашвили на днях призвал поклонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.

Дополнение

Саакашвили, который по завершении своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" Саакашвили остается с мая.