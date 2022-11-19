Михайла Саакашвілі було отруєно після арешту – заява адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, було отруєно після арешту, це підтвердили дані експертизи. Про це заявив адвокат Валерій Гелбахіані, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
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«Усі хвороби, які має Саакашвілі, всі симптоми, можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися», - сказав Гелбахіані.
Подробиці, за словами адвоката, будуть оприлюднені за два дні.
Додамо
На даному етапі Гелбахіані повідомив лише, що у висновку іноземної експертизи вказано список виявлених в організмі отруйних речовин.
Адвокат сказав, що додаткове дослідження потрібне для того, щоб визначити терміни, коли відбулося отруєння — під час перебування у в'язниці або після переведення кілька місяців тому до клініки «Вівамед».
Мати Михайла Саакашвілі, Гіулі Аласанія, повідомила журналістам, що йдеться про підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.
Представники пенітенціарної системи поки не робили заяв у відповідь. Влада Грузії раніше неодноразово заявляла у відповідь на стурбованість сім'ї та адвокатів Саакашвілі, що стан здоров'я експрезидента не вселяє особливих побоювань і йому надається вся необхідна допомога в клініці.
Батько третього президента Ніколоз Саакашвілі днями закликав прихильників Михайла Саакашвілі вийти на акцію 20 листопада в Тбілісі з вимогою переведення його на лікування за кордон.
Доповнення
Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.
Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці «Вівамед» Саакашвілі залишається з травня.