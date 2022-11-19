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Михайла Саакашвілі було отруєно після арешту – заява адвоката

Михайла Саакашвілі було отруєно після арешту – заява адвоката

Київ • УНН

 • 566725 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, було отруєно після арешту, це підтвердили дані експертизи. Про це заявив адвокат Валерій Гелбахіані, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Цитата

«Усі хвороби, які має Саакашвілі, всі симптоми, можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися», - сказав Гелбахіані.

Подробиці, за словами адвоката, будуть оприлюднені за два дні.

Додамо

На даному етапі Гелбахіані повідомив лише, що у висновку іноземної експертизи вказано список виявлених в організмі отруйних речовин.

Адвокат сказав, що додаткове дослідження потрібне для того, щоб визначити терміни, коли відбулося отруєння — під час перебування у в'язниці або після переведення кілька місяців тому до клініки «Вівамед».

Мати Михайла Саакашвілі, Гіулі Аласанія, повідомила журналістам, що йдеться про підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Представники пенітенціарної системи поки не робили заяв у відповідь. Влада Грузії раніше неодноразово заявляла у відповідь на стурбованість сім'ї та адвокатів Саакашвілі, що стан здоров'я експрезидента не вселяє особливих побоювань і йому надається вся необхідна допомога в клініці.

Батько третього президента Ніколоз Саакашвілі днями закликав прихильників Михайла Саакашвілі вийти на акцію 20 листопада в Тбілісі з вимогою переведення його на лікування за кордон.

Доповнення

Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці «Вівамед» Саакашвілі залишається з травня.

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