Михаил Поплавский: "Юный орел" – это философия моей жизни

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 3532 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 11914 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 10390 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 31999 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 33079 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 66435 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 33452 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31396 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21699 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13375 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 19751 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 19920 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 13054 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 20037 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения04:30 • 4788 просмотра
публикации
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 2602 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 11916 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 32440 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 66438 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 36879 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 4862 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 40266 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 74344 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 90515 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 90236 просмотра
Актуальное
Техника
Нью-Йорк Таймс
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Михаил Поплавский: "Юный орел" – это философия моей жизни

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Михаил Поплавский поделился воспоминаниями о 30-летии своего пиар-проекта "Поющий ректор" и рассказал о планах на будущее, включая передачу управления университетом. Он также раскрыл секреты своей молодости и успеха, подчеркнув важность украинской песни и инвестиций в национальные проекты.

Михаил Поплавский: "Юный орел" – это философия моей жизни

Михаил Поплавский, человек-бренд, превративший свою личность в технологию успеха, накануне Дня рождения в интервью Григорию Решетнику на YouTube поделился воспоминаниями о 30-летии своего пиар-проекта "Поющий ректор" и планами на будущее. Об этом сообщает "Телеграф", пишет УНН

30 лет "Поющий ректор": как рождался "Юный орел"

Пиар-проект "Поющий ректор как технология" отмечает уже 30 лет. По словам Григория Решетника, песня "Юный орел" стала одной из самых узнаваемых в Украине и давно ассоциируется с фигурой Михаила Поплавского.

Поплавский вспоминает, что песня появилась после трех судебных процессов, когда он вернулся на должность ректора благодаря мощной поддержке студентов. Команда настояла, что он должен выйти на сцену и спеть, для раскрутки малоизвестного Киевского государственного института культуры.

Было непросто войти в образ "Юного орла", но еще труднее – выйти из него. Сегодня Поплавского называют "лучшим певцом среди ректоров и лучшим ректором среди певцов"

Он подчеркивает, что его главная миссия – подготовка национальных кадров в социально-культурной сфере. "Сначала идет культура, а потом политика. Культура формирует личность, укрепляет общество и государство, передавая ценности и традиции. Это инструмент мягкой дипломатии, который создает позитивный имидж Украины в мире", – отмечает он.

Секрет успеха, по словам Михаила Поплавского, – это решительность и скорость. Если есть идея, команда должна начинать работать через пять минут, а не откладывать на год-два. Кто медлит, тот сходит с дороги истории", – убежден ректор.

Песенные проекты и развитие украинского контента

Поплавский признается, что построил карьеру на интуиции. Привитая с детства любовь к украинской песне, вдохновляла его петь песни исключительно на украинском языке, когда это еще не было мейнстримом и создавать масштабные национальные проекты, гордо называя себя популяризатором украинских песен.

Когда начинали "Шаг к звездам", детских песен на украинском языке практически не существовало – все было на русском. Мы поставили два условия: петь на украинском и вживую. Ездили с отборочными турами по всей стране – пели на украинском и в Донбассе, и в Крыму, на востоке и на западе страны. Поэты-песенники, композиторы, аранжировщики – все "ожили", начали создавать украинские детские композиции. Сейчас готовим сборник детских песен, которого в Украине до сих пор нет. Я считаю, что должен его профинансировать, создать и подарить детям

Успех детского проекта способствовал созданию мощной платформы для взрослых исполнителей. Так, появился масштабный проект "Украинская песня года". Поплавскому пришлось выиграть суды против российских медийных структур, чтобы вытеснить российские аналоги из украинского эфира. Он запатентовал название "Украинская песня года" как торговую марку. Национальный музыкальный проект уже более 20 лет объединяет разные поколения артистов и отмечает их в номинациях "Легенда", "Гордость" и "Надежда украинской песни". После победы Украины планируется совместный проект с Павлом Зибровым — церемония награждения, которая будет проходить под лозунгом "Песни, опаленные войной".

Деньги, патенты и финансирование проектов

Феномен Поплавского, по словам Григория Решетника, в том, что он не ждал поддержки от государства, а создавал ее сам.

Надо иметь мозги, чтобы заработать деньги, а потом инвестировать их

– говорит Михаил Михайлович.

Поплавский подчеркивает, что зарабатывал и вкладывал в конкретные национальные проекты: "Шаг к звездам", "Украинскую песню года" и другие. Впоследствии он превратил свое имя в торговую марку: "У меня ПММ запатентован, "Юный орел" и более 50 торговых марок запатентовано". Это дает ему возможность получать роялти как пассивный доход.

Секрет молодости: генетика, любимая профессия и "мужская сила"

Секрет молодости Михаил Поплавский, который чувствует себя на 45–50 лет, объясняет так: 50% – генетика, 25% – здоровый образ жизни, 25% – любимая профессия".

Каждое утро он ест три яйца всмятку, а раз в неделю – "шок-деликатес" – бычьи яйца, которые называет "мужской силой". "Не знаю, помогает или нет, но я верю в это. Главное же верить. А вера – это магия",– говорит Поплавский.

Студент – "святой человек" и главная фигура университета

Свое 33-летнее ректорство Поплавский объясняет очень просто – любовь к студентам. Философия университета: "Студент – центральная и главная фигура университета. Без студентов нет профессоров. На студентах держится университет".

Каждый студент может зайти к ректору в любой день – нет графиков приема, только открытые двери.

Михаил Поплавский подчеркивает, что никогда не поддерживал ни одну политическую силу. Даже когда Вячеслав Чорновил приглашал его в Народный рух, он ответил: "Я не могу быть ректором одной политической силы. У меня студенты – святые люди, независимо от того, кто их родители и из какой они партии". На это Чорновил сказал: "Вы мудрый человек".

Поплавский добавляет: "Помичурински студенческую любовь и уважение привить нельзя".

Университет будущего: диджитал, ИИ и миллионы подписчиков

Главный проект жизни Михаила Поплавского – Национальный университет культуры и искусств.

Мне хочется оставить после себя добрый след на земле. Своих "поплавков", которые всегда будут на плаву. Сегодня держится университет на личностях, на мастерах курсов, на тех, кто уже сделал свою успешную карьеру. Задача каждого преподавателя-мастера – влюбить в себя студентов и влюбить в профессию. Мы максимально делаем все, чтобы дети были счастливы

Команда активно использует цифровые технологии: у Михаила Поплавского более 10 миллионов подписчиков в соцсетях. Он внедрил искусственный интеллект в учебный процесс, открыв Лаборатории ИИ: "Сегодня университет проводит рекламную кампанию через социальные сети. Мы идем впереди всех учреждений высшего образования Украины. Социальные сети – это будущее, это медиабизнес. Мы первыми создали и запатентовали "Университет в смартфоне". Лаборатории ИИ дают студентам и преподавателям доступ к новейшим технологическим возможностям. В их распоряжении – передовые бета-версии искусственного интеллекта. Не нужно бояться ИИ – он должен помогать в учебном процессе и профессиональном формировании студентов".

Книги, новые песни и прощальный концерт

В завершение, Поплавский заявил, что готовится передать управление университетом молодой команде, а сам планирует стать председателем наблюдательного совета.

Я живу внуками сегодня: старший Егор, ему 10 лет, Алексею – 2 года, а младшему Мирону – 1 год. Все мальчики. Род Поплавского продолжается. Это очень важно для каждого мужчины


Что касается творческих планов – планируется презентация книги "Национальные проекты", исторического эпоса об известных масштабных национальных художественных инициативах, таких как Всеукраинский детский телевизионный вокально-хореографический конкурс "Шаг к звездам", проект "Наша песня", который впоследствии эволюционировал в "Украинскую песню года", всемирно известный Телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас", вошедший в Мировую книгу рекордов Гиннеса, а также концертные программы: Шевченковский вечер "Мы дети твои, Украина", ко Дню матери – "Мама, вечная и любимая", телевизионная программа "Шеф-повар страны" и другие.

Также Поплавский записывает новые хиты к Прощальному концерту:

Новая песня имеет простое название – "Хочу купить молодость". Счастье – это наша молодость, наш оптимизм и то, чем мы живем. Эта песня – философия жизни. Все хотят быть молодыми, красивыми, симпатичными, любимыми. Годы летят. Жизнь продолжается. Живите на полную, живите на все сто, не обращайте внимания на то, кто и что о вас думает или говорит, ведь жизнь дана нам одна, и прожить ее надо в стиле фанк

"Я мечтаю, чтобы в Украине было модно быть украинцем. Мечтаю, чтобы было модно учиться в украинских университетах. Держим вместе украинскую волну. Украина – превыше всего!" – сказал Михаил Поплавский.

Лилия Подоляк

ОбществоКультураОбразование
Техника
Музыкант
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Война в Украине
Университет культуры
благотворительность
Украина