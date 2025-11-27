Михаил Поплавский: "Юный орел" – это философия моей жизни

Михаил Поплавский, человек-бренд, превративший свою личность в технологию успеха, накануне Дня рождения в интервью Григорию Решетнику на YouTube поделился воспоминаниями о 30-летии своего пиар-проекта "Поющий ректор" и планами на будущее. Об этом сообщает "Телеграф", пишет УНН.

30 лет "Поющий ректор": как рождался "Юный орел"

Пиар-проект "Поющий ректор как технология" отмечает уже 30 лет. По словам Григория Решетника, песня "Юный орел" стала одной из самых узнаваемых в Украине и давно ассоциируется с фигурой Михаила Поплавского.



Поплавский вспоминает, что песня появилась после трех судебных процессов, когда он вернулся на должность ректора благодаря мощной поддержке студентов. Команда настояла, что он должен выйти на сцену и спеть, для раскрутки малоизвестного Киевского государственного института культуры.

Было непросто войти в образ "Юного орла", но еще труднее – выйти из него. Сегодня Поплавского называют "лучшим певцом среди ректоров и лучшим ректором среди певцов"

Он подчеркивает, что его главная миссия – подготовка национальных кадров в социально-культурной сфере. "Сначала идет культура, а потом политика. Культура формирует личность, укрепляет общество и государство, передавая ценности и традиции. Это инструмент мягкой дипломатии, который создает позитивный имидж Украины в мире", – отмечает он.

Секрет успеха, по словам Михаила Поплавского, – это решительность и скорость. Если есть идея, команда должна начинать работать через пять минут, а не откладывать на год-два. Кто медлит, тот сходит с дороги истории", – убежден ректор.

Песенные проекты и развитие украинского контента

Поплавский признается, что построил карьеру на интуиции. Привитая с детства любовь к украинской песне, вдохновляла его петь песни исключительно на украинском языке, когда это еще не было мейнстримом и создавать масштабные национальные проекты, гордо называя себя популяризатором украинских песен.



Когда начинали "Шаг к звездам", детских песен на украинском языке практически не существовало – все было на русском. Мы поставили два условия: петь на украинском и вживую. Ездили с отборочными турами по всей стране – пели на украинском и в Донбассе, и в Крыму, на востоке и на западе страны. Поэты-песенники, композиторы, аранжировщики – все "ожили", начали создавать украинские детские композиции. Сейчас готовим сборник детских песен, которого в Украине до сих пор нет. Я считаю, что должен его профинансировать, создать и подарить детям

Успех детского проекта способствовал созданию мощной платформы для взрослых исполнителей. Так, появился масштабный проект "Украинская песня года". Поплавскому пришлось выиграть суды против российских медийных структур, чтобы вытеснить российские аналоги из украинского эфира. Он запатентовал название "Украинская песня года" как торговую марку. Национальный музыкальный проект уже более 20 лет объединяет разные поколения артистов и отмечает их в номинациях "Легенда", "Гордость" и "Надежда украинской песни". После победы Украины планируется совместный проект с Павлом Зибровым — церемония награждения, которая будет проходить под лозунгом "Песни, опаленные войной".

Деньги, патенты и финансирование проектов

Феномен Поплавского, по словам Григория Решетника, в том, что он не ждал поддержки от государства, а создавал ее сам.

Надо иметь мозги, чтобы заработать деньги, а потом инвестировать их – говорит Михаил Михайлович.

Поплавский подчеркивает, что зарабатывал и вкладывал в конкретные национальные проекты: "Шаг к звездам", "Украинскую песню года" и другие. Впоследствии он превратил свое имя в торговую марку: "У меня ПММ запатентован, "Юный орел" и более 50 торговых марок запатентовано". Это дает ему возможность получать роялти как пассивный доход.



Секрет молодости: генетика, любимая профессия и "мужская сила"

Секрет молодости Михаил Поплавский, который чувствует себя на 45–50 лет, объясняет так: 50% – генетика, 25% – здоровый образ жизни, 25% – любимая профессия".

Каждое утро он ест три яйца всмятку, а раз в неделю – "шок-деликатес" – бычьи яйца, которые называет "мужской силой". "Не знаю, помогает или нет, но я верю в это. Главное же верить. А вера – это магия",– говорит Поплавский.

Студент – "святой человек" и главная фигура университета

Свое 33-летнее ректорство Поплавский объясняет очень просто – любовь к студентам. Философия университета: "Студент – центральная и главная фигура университета. Без студентов нет профессоров. На студентах держится университет".

Каждый студент может зайти к ректору в любой день – нет графиков приема, только открытые двери.



Михаил Поплавский подчеркивает, что никогда не поддерживал ни одну политическую силу. Даже когда Вячеслав Чорновил приглашал его в Народный рух, он ответил: "Я не могу быть ректором одной политической силы. У меня студенты – святые люди, независимо от того, кто их родители и из какой они партии". На это Чорновил сказал: "Вы мудрый человек".

Поплавский добавляет: "Помичурински студенческую любовь и уважение привить нельзя".

Университет будущего: диджитал, ИИ и миллионы подписчиков

Главный проект жизни Михаила Поплавского – Национальный университет культуры и искусств.

Мне хочется оставить после себя добрый след на земле. Своих "поплавков", которые всегда будут на плаву. Сегодня держится университет на личностях, на мастерах курсов, на тех, кто уже сделал свою успешную карьеру. Задача каждого преподавателя-мастера – влюбить в себя студентов и влюбить в профессию. Мы максимально делаем все, чтобы дети были счастливы

Команда активно использует цифровые технологии: у Михаила Поплавского более 10 миллионов подписчиков в соцсетях. Он внедрил искусственный интеллект в учебный процесс, открыв Лаборатории ИИ: "Сегодня университет проводит рекламную кампанию через социальные сети. Мы идем впереди всех учреждений высшего образования Украины. Социальные сети – это будущее, это медиабизнес. Мы первыми создали и запатентовали "Университет в смартфоне". Лаборатории ИИ дают студентам и преподавателям доступ к новейшим технологическим возможностям. В их распоряжении – передовые бета-версии искусственного интеллекта. Не нужно бояться ИИ – он должен помогать в учебном процессе и профессиональном формировании студентов".

Книги, новые песни и прощальный концерт

В завершение, Поплавский заявил, что готовится передать управление университетом молодой команде, а сам планирует стать председателем наблюдательного совета.

Я живу внуками сегодня: старший Егор, ему 10 лет, Алексею – 2 года, а младшему Мирону – 1 год. Все мальчики. Род Поплавского продолжается. Это очень важно для каждого мужчины



Что касается творческих планов – планируется презентация книги "Национальные проекты", исторического эпоса об известных масштабных национальных художественных инициативах, таких как Всеукраинский детский телевизионный вокально-хореографический конкурс "Шаг к звездам", проект "Наша песня", который впоследствии эволюционировал в "Украинскую песню года", всемирно известный Телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас", вошедший в Мировую книгу рекордов Гиннеса, а также концертные программы: Шевченковский вечер "Мы дети твои, Украина", ко Дню матери – "Мама, вечная и любимая", телевизионная программа "Шеф-повар страны" и другие.

Также Поплавский записывает новые хиты к Прощальному концерту:

Новая песня имеет простое название – "Хочу купить молодость". Счастье – это наша молодость, наш оптимизм и то, чем мы живем. Эта песня – философия жизни. Все хотят быть молодыми, красивыми, симпатичными, любимыми. Годы летят. Жизнь продолжается. Живите на полную, живите на все сто, не обращайте внимания на то, кто и что о вас думает или говорит, ведь жизнь дана нам одна, и прожить ее надо в стиле фанк

"Я мечтаю, чтобы в Украине было модно быть украинцем. Мечтаю, чтобы было модно учиться в украинских университетах. Держим вместе украинскую волну. Украина – превыше всего!" – сказал Михаил Поплавский.