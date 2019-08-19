Мигранты из Африки пытались попасть в ЕС через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На украинско-венгерской границе правоохранители задержали группу мигрантов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Четырех нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, задержали сегодня ночью пограничники отделения "Косино" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.
Во время патрулирования пограничный наряд неизвестных заметил вблизи границы. Злоумышленники именно пытались преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников нарушители проигнорировали, а потому военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. За 25 метров от госграницы наряд задержал четырех мужчин без документов. Предварительно установлено, что двое из них являются гражданами Сомали, один Судана и еще один - гражданин Йемена.
В ходе дальнейшей проверки установлено, что двое из них учились в одном из украинских вузов. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному путешествию иностранцев.
Напомним, количество беженцев во всем мире в 2018 году достигло рекордного показателя в 70 миллионов человек. Еще никогда с момента окончания Второй мировой войны не было столько людей, которые бежали от войн, конфликтов и преследования.