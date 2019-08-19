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Мігранти із Африки намагалися потрапити до ЄС через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На українсько-угорському кордоні правоохоронці затримали групу мігрантів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Чотирьох нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, затримали сьогодні вночі прикордонники відділення "Косине" Мукачівського загону", - йдеться в повідомленні.

Під час патрулювання прикордонний наряд невідомих осіб помітив поблизу кордону. Зловмисники саме намагались подолати загороджувальний паркан. Законні вимоги прикордонників порушники проігнорували, а тому військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. За 25 метрів від держрубежу наряд затримав чотирьох чоловіків без документів. Попередньо встановлено, що двоє з них є громадянами Сомалі, один Судану та ще один – громадянин Ємену.

Під час подальшої перевірки встановлено, що двоє з них навчалися в одному з українських вишів. Також проводяться заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної подорожі іноземців.

Нагадаємо, кількість біженців у всьому світі в 2018 році сягнула рекордного показника у 70 мільйонів людей. Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування.

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