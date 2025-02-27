Смешно видеть, как российские чиновники ссылаются на свою конституцию: в МИД отреагировали на слова Пескова
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий прокомментировал заявление пескова о нежелании обсуждать статус оккупированных территорий. Он напомнил о нелегитимности претензий рф и указал на нарушение самой россией собственной конституции.
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя слова пресс-секретаря кремля Дмитрия Песков, который заявлял, что Россия не собирается обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию, заявил, что претензии России на украинскую территорию являются нелегитимными.
Об этом Тихий заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Трудно это комментировать. 143 страны-члены ООН осенью 2022 года подтвердили, что ни одна из претензий России на украинскую территорию не является легитимной. Ни одна из них не имеет никаких юридических полномочий. Поэтому Россия не может претендовать ни на одну из украинских территорий. Украина имеет свои международно признанные границы. Они не изменились, несмотря на любые попытки России. Смешно видеть, как российские чиновники ссылаются на российскую конституцию. Это конституция, которую этот режим разрушил, и их диктатор остается у власти уже четверть века, потому что он, по сути, разрушил собственную конституцию
Он отметил, что в российском уголовном кодексе есть статья, по которой планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
Поэтому если российские чиновники хотят ссылаться на российское законодательство, я призываю их не быть избирательными
Контекст
Сегодня пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявлял, что россия не собирается обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию.
Напомним,
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов.