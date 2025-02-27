Смешно видеть, как российские чиновники ссылаются на свою конституцию: в МИД отреагировали на слова Пескова

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя слова пресс-секретаря кремля Дмитрия Песков, который заявлял, что Россия не собирается обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию, заявил, что претензии России на украинскую территорию являются нелегитимными.

Об этом Тихий заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Трудно это комментировать. 143 страны-члены ООН осенью 2022 года подтвердили, что ни одна из претензий России на украинскую территорию не является легитимной. Ни одна из них не имеет никаких юридических полномочий. Поэтому Россия не может претендовать ни на одну из украинских территорий. Украина имеет свои международно признанные границы. Они не изменились, несмотря на любые попытки России. Смешно видеть, как российские чиновники ссылаются на российскую конституцию. Это конституция, которую этот режим разрушил, и их диктатор остается у власти уже четверть века, потому что он, по сути, разрушил собственную конституцию