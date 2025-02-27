Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на свою конституцію: в МЗС відреагували на слова пєскова

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 6017 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 51917 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94805 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116723 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107743 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151206 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120449 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136058 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134029 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127730 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

27 лютого, 11:36 • 23189 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121344 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 54544 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 45998 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 27441 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116724 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121344 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151207 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194029 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124065 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126206 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155851 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136242 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143696 перегляди
Актуальне
Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на свою конституцію: в МЗС відреагували на слова пєскова

Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на свою конституцію: в МЗС відреагували на слова пєскова

Київ  •  УНН

 • 18198 перегляди

Read in English

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву пєскова про небажання обговорювати статус окупованих територій. Він нагадав про нелегітимність претензій рф та вказав на порушення самою росією власної конституції.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи слова прес-секретаря кремля дмитра пєсков, який заявляв, що росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію, заявив, що претензії росії на українську територію є нелегітимними.

Про це Тихий заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Важко це коментувати. 143 країни-члени ООН восени 2022 року підтвердили, що жодна з претензій росії на українську територію не є легітимною. Жодна з них не має жодних юридичних повноважень. Тож росія не може претендувати на жодну з українських територій. Україна має свої міжнародно визнані кордони. Вони не змінилися, незважаючи на будь-які спроби росії. Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на російську конституцію. Це конституція, яку цей режим зруйнував, і їхній диктатор залишається при владі вже чверть століття, тому що він, по суті, зруйнував власну конституцію

- сказав Тихий. 

Він зазначив, що у російському кримінальному кодексів є стаття, за якою планування, підготовка та розв'язування агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, а ведення агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.

Тож якщо російські чиновники хочуть посилатися на російське законодавство, я закликаю їх не бути вибірковими

- зазначив Тихий. 

Контекст

Сьогодні прес-секретар кремля дмитро пєсков заявляв, що росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію.

Нагадаємо

Постійний представник росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
rada-bezpeky-orhanizatsii-obiednanykh-natsiiРада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами