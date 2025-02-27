Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на свою конституцію: в МЗС відреагували на слова пєскова

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи слова прес-секретаря кремля дмитра пєсков, який заявляв, що росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію, заявив, що претензії росії на українську територію є нелегітимними.

Про це Тихий заявив під час пресконференції, передає УНН.

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Важко це коментувати. 143 країни-члени ООН восени 2022 року підтвердили, що жодна з претензій росії на українську територію не є легітимною. Жодна з них не має жодних юридичних повноважень. Тож росія не може претендувати на жодну з українських територій. Україна має свої міжнародно визнані кордони. Вони не змінилися, незважаючи на будь-які спроби росії. Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на російську конституцію. Це конституція, яку цей режим зруйнував, і їхній диктатор залишається при владі вже чверть століття, тому що він, по суті, зруйнував власну конституцію