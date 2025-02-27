Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на свою конституцію: в МЗС відреагували на слова пєскова
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву пєскова про небажання обговорювати статус окупованих територій. Він нагадав про нелегітимність претензій рф та вказав на порушення самою росією власної конституції.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи слова прес-секретаря кремля дмитра пєсков, який заявляв, що росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію, заявив, що претензії росії на українську територію є нелегітимними.
Про це Тихий заявив під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Важко це коментувати. 143 країни-члени ООН восени 2022 року підтвердили, що жодна з претензій росії на українську територію не є легітимною. Жодна з них не має жодних юридичних повноважень. Тож росія не може претендувати на жодну з українських територій. Україна має свої міжнародно визнані кордони. Вони не змінилися, незважаючи на будь-які спроби росії. Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на російську конституцію. Це конституція, яку цей режим зруйнував, і їхній диктатор залишається при владі вже чверть століття, тому що він, по суті, зруйнував власну конституцію
Він зазначив, що у російському кримінальному кодексів є стаття, за якою планування, підготовка та розв'язування агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, а ведення агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.
Тож якщо російські чиновники хочуть посилатися на російське законодавство, я закликаю їх не бути вибірковими
Контекст
Сьогодні прес-секретар кремля дмитро пєсков заявляв, що росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію.
Нагадаємо
Постійний представник росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів.