МИД Украины не планирует создавать совместную миссию при ЕС и НАТО

Министерство иностранных дел Украины не планирует создавать совместную миссию при ЕС и НАТО, ведь объемы их работ отдельно колоссальные. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Не планирует МИД создавать совместную миссию при ЕС и НАТО. Такое не принято в принципе вообще нигде. Представляете себе объем работы миссии Украины при ЕС и миссии Украины НАТО? Они колоссальны. На самом деле там нужны два представительства при двух этих организациях, поэтому думаю, что так и в дальнейшем будет оставаться - сказал Тихий.

Тихий отказался комментировать информацию в СМИ о том, что такую миссию якобы предлагали возглавить бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Дополнения

4 сентября Президент Зеленский заявлял, что рано обсуждать новую должность для Дмитрия Кулебы.

4 сентября «Бабелю» заявили источники в руководстве «Слуги народа», что Кулеба после увольнения должен был возглавить новую объединенную миссию Украины при НАТО - ЕС, однако пока решил взять паузу.

5 сентября Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.