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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Украины не планирует создавать совместную миссию при ЕС и НАТО

МИД Украины не планирует создавать совместную миссию при ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 18:24  •  9312 просмотра

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Представитель МИД заявил, что создание совместной миссии Украины при ЕС и НАТО не планируется из-за большого объема работы. Он отказался комментировать информацию о возможном назначении Кулебы на эту должность.

Министерство иностранных дел Украины не планирует создавать совместную миссию при ЕС и НАТО, ведь объемы их работ отдельно колоссальные. Об этом заявил спикер  МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Не планирует МИД создавать совместную миссию при ЕС и НАТО. Такое не принято в принципе вообще нигде. Представляете себе объем работы миссии Украины при ЕС и миссии Украины НАТО? Они колоссальны. На самом деле там нужны два представительства при двух этих организациях, поэтому думаю, что так и в дальнейшем будет оставаться

- сказал Тихий.

Тихий отказался комментировать информацию в СМИ о том, что такую миссию якобы предлагали возглавить бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Дополнения

4 сентября Президент Зеленский заявлял, что рано обсуждать новую должность для Дмитрия Кулебы.

4 сентября  «Бабелю» заявили источники в руководстве «Слуги народа», что Кулеба после увольнения должен был возглавить новую объединенную миссию Украины при НАТО - ЕС, однако пока решил взять паузу.

5 сентября Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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