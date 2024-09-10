МЗС України не планує створювати спільну місію при ЄС та НАТО

Міністерство закордонних справ України не планує створювати спільну місію при ЄС та НАТО, адже обсяги їх робіт окремо колосальні. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Не планує МЗС створювати спільну місію при ЄС та НАТО. Таке не заведено в принципі загалом ніде. Уявляєте собі обсяг роботи місії України при ЄС та місії України НАТО? Вони колосальні. Насправді там потрібні два представництва при двох цих організаціях, тому думаю, що так й надалі буде залишатися