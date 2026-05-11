МИД РФ заявил об усилении работы с "соотечественниками" за рубежом на фоне гибридного противостояния с Западом. В Москве утверждают, что расширяют юридическую и организационную поддержку диаспор, однако аналитики рассматривают эти действия как часть стратегии Кремля по наращиванию влияния за пределами страны через русскоязычные общины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.

Детали

В Москве отчитываются, что будут активнее заниматься диаспорами — уже предоставляются юридические консультации и ведется работа над усилением "сплоченности". Однако за этой "заботой" стоит сугубо корыстный интерес Москвы.

Кремль воспринимает русскоязычные общины по всему миру как стратегический инструмент влияния. Основная цель — сформировать лояльную массу людей, способных влиять на общественное мнение в странах проживания и продвигать выгодные России нарративы в иностранном медиапространстве - говорится в сообщении.

Помимо информационного влияния, такие сообщества являются удобной средой для проведения гибридных операций. Под видом "культурной консолидации" создаются сети, которые могут быть использованы Кремлем для дестабилизации, организации протестных акций или даже подготовки диверсий.

Таким образом, расширение работы с "соотечественниками" может быть частью стратегии России по наращиванию гибридного присутствия в мире - добавили в ЦПД.

