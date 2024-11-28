МИД раскрыл детали сотрудничества с новым спецпредставителем Трампа по Украине

Спикер МИД Георгий Тихий, комментируя решение Дональда Трампа о назначении Кита Келлога своим специальным представителем по Украине и россии, заявил, что посольство Украины в США развило и поддерживает с ним хороший диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

"Что касается генерала Келлога. Мы приветствуем его назначение на эту важную миссию. Она действительно важна и сложна. Келлог для нас, Украина не новый человек и вообще посольство Украины в США поддерживало тесную связь с ним, в частности в рамках экспертной дипломатии в последние годы. За это время развило и поддерживает с ним хороший диалог. Делегации наши с ним тоже встречались неоднократно", - сказал Тихий.

Он рассказал, что Келлог был среди специальных гостей на выступлении Президента Зеленского в Институте Рейгана во время июльского визита в США.

"Мы конечно ждем работу с ним, еще более активное взаимодействие с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", - заявил Тихий.

Дополнение

Избранный президент США Дональд Трамп назначил отставного генерала Кита Келлога своим специальным представителем по Украине и россии.

Ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется дипломатическим путем, отметила WSJ.

Келлог был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время президентского срока Трампа 2017-2021 годов и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.