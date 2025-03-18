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МИД проверит выход США из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 15647 просмотра

Президент Украины поручил МИД подготовить информацию о выходе США из Международного центра расследования преступлений рф. Зеленский отметил, что детали решения Белого дома ему неизвестны.

МИД проверит выход США из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел подготовить детали относительно выхода США из Международного центра расследования преступлений рф против Украины, передает УНН.

Детали

В то же время глава государства отметил, что детали соответствующего решения Белого дома ему пока не известны.

Я не знаю еще деталей, честно вам скажу… Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил Министерство иностранных дел, наш министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено. Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит

- сказал Зеленский.

Он отметил, что через два дня будет в Киеве и посмотрит на результаты отчета.

Напомним

Министерство юстиции США скрыто проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выходит из многонациональной группы, созданной для расследования действий лиц, ответственных за вторжение в Украину. Это касается и российского диктатора владимира путина.

США сообщили Евроюсту о прекращении участия в группе мониторинга военных преступлений рф в Украине. ICPA при поддержке Евроюста продолжает работу.

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления14.03.25, 10:24 • 137566 просмотров

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