МИД проверит выход США из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины поручил МИД подготовить информацию о выходе США из Международного центра расследования преступлений рф. Зеленский отметил, что детали решения Белого дома ему неизвестны.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел подготовить детали относительно выхода США из Международного центра расследования преступлений рф против Украины, передает УНН.
Детали
В то же время глава государства отметил, что детали соответствующего решения Белого дома ему пока не известны.
Я не знаю еще деталей, честно вам скажу… Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил Министерство иностранных дел, наш министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено. Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит
Он отметил, что через два дня будет в Киеве и посмотрит на результаты отчета.
Напомним
Министерство юстиции США скрыто проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выходит из многонациональной группы, созданной для расследования действий лиц, ответственных за вторжение в Украину. Это касается и российского диктатора владимира путина.
США сообщили Евроюсту о прекращении участия в группе мониторинга военных преступлений рф в Украине. ICPA при поддержке Евроюста продолжает работу.
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