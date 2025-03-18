МИД проверит выход США из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел подготовить детали относительно выхода США из Международного центра расследования преступлений рф против Украины, передает УНН.

Детали

В то же время глава государства отметил, что детали соответствующего решения Белого дома ему пока не известны.

Я не знаю еще деталей, честно вам скажу… Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил Министерство иностранных дел, наш министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено. Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит