МЗС перевірить вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні - Зеленський
Київ • УНН
Президент України доручив МЗС підготувати інформацію щодо виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів рф. Зеленський зазначив, що деталі рішення Білого дому йому невідомі.
Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ підготувати деталі щодо виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів рф проти України, передає УНН.
Деталі
Водночас глава держави зазначив, що деталі відповідного рішення Білого дому йому наразі не відомі.
Я не знаю ще деталей, чесно вам скажу… Я побачив це в медіа, але воно не дає мені повністю ситуацію, повністю картину. Я попросив Міністерство закордонних справ, наш міністр мені відповів, що не факт, що щось буде зупинено або призупинено. Тому ми домовилися, що він зараз мені підготує
Він зазначив, що за два дні буде в Києві і подивиться на результати звіту.
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Міністерство юстиції США приховано поінформувало європейських чиновників про те, що Вашингтон виходить з багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій осіб, відповідальних за вторгнення в Україну. Це стосується і російського диктатора володимира путіна.
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