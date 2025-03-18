МЗС перевірить вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ підготувати деталі щодо виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів рф проти України, передає УНН.

Деталі

Водночас глава держави зазначив, що деталі відповідного рішення Білого дому йому наразі не відомі.

Я не знаю ще деталей, чесно вам скажу… Я побачив це в медіа, але воно не дає мені повністю ситуацію, повністю картину. Я попросив Міністерство закордонних справ, наш міністр мені відповів, що не факт, що щось буде зупинено або призупинено. Тому ми домовилися, що він зараз мені підготує