7316 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Эксклюзив
17097 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 27482 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27 • 42090 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 34818 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 34316 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
7 апреля, 14:42 • 36423 просмотра
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
7 апреля, 14:33 • 24524 просмотра
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 51606 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
7 апреля, 10:40 • 25871 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине09:08 • 11335 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 51596 просмотра
МИД отреагировал на заявление Вэнса об Украине - призвали не вырывать слова из контекста

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Спикер МИД Георгий Тихий призвал не реагировать эмоционально на слова вице-президента США. Заявления прозвучали в рамках избирательной кампании под давлением журналистов.

МИД отреагировал на заявление Вэнса об Украине - призвали не вырывать слова из контекста

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на резонансное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Украины, призвав оценивать его слова в полном контексте. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

По его словам, отдельные высказывания Вэнса не стоит воспринимать с чрезмерной эмоциональностью, поскольку они прозвучали в условиях политического процесса.

По поводу прозвучавшей фразы, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем этому какого-то слишком эмоционального окраса

- отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что важно смотреть полную версию выступления, а не отдельные отрывки, которые распространяются в медиа.

По словам спикера, во время пресс-конференции журналисты неоднократно пытались спровоцировать вице-президента США на резкие заявления, однако в большинстве случаев он отвечал сдержанно.

Я призываю посмотреть всю пресс-конференцию полностью. Там видно, что журналисты пытались спровоцировать вице-президента США на резкие высказывания в отношении Украины. Но в большинстве случаев он отвечал нейтрально, без резких формулировок

- пояснил он.

В МИД также подчеркнули, что Украина поддерживает рабочий диалог с американской стороной и не преувеличивает значение отдельных заявлений.

Тихий добавил, что контакты между Украиной и США продолжаются, несмотря на политические процессы в самих Соединенных Штатах.

Вэнс заявил о якобы попытках влияния отдельных представителей украинских спецслужб на выборы в США и Венгрии07.04.26, 18:19 • 10406 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Соединённые Штаты
Украина