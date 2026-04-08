МИД отреагировал на заявление Вэнса об Украине - призвали не вырывать слова из контекста

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на резонансное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Украины, призвав оценивать его слова в полном контексте. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Подробности

По его словам, отдельные высказывания Вэнса не стоит воспринимать с чрезмерной эмоциональностью, поскольку они прозвучали в условиях политического процесса.

По поводу прозвучавшей фразы, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем этому какого-то слишком эмоционального окраса - отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что важно смотреть полную версию выступления, а не отдельные отрывки, которые распространяются в медиа.

По словам спикера, во время пресс-конференции журналисты неоднократно пытались спровоцировать вице-президента США на резкие заявления, однако в большинстве случаев он отвечал сдержанно.

Я призываю посмотреть всю пресс-конференцию полностью. Там видно, что журналисты пытались спровоцировать вице-президента США на резкие высказывания в отношении Украины. Но в большинстве случаев он отвечал нейтрально, без резких формулировок - пояснил он.

В МИД также подчеркнули, что Украина поддерживает рабочий диалог с американской стороной и не преувеличивает значение отдельных заявлений.

Тихий добавил, что контакты между Украиной и США продолжаются, несмотря на политические процессы в самих Соединенных Штатах.

