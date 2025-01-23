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МИД о размещении иностранного военного контингента в Украине: дискуссия продолжается на ранних стадиях

МИД о размещении иностранного военного контингента в Украине: дискуссия продолжается на ранних стадиях

Киев  •  УНН

 • 1616 просмотра

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Спикер МИД Георгий Тихий сообщил об обсуждении возможности развертывания военного контингента иностранных государств в Украине. Дискуссия находится на начальной стадии, конкретные цифры еще не определены.

Вопрос развертывания военного контингента иностранных государств в Украине обсуждается, впрочем дискуссия продолжается на ранних стадиях. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Так, продолжается дискуссия о непредвиденных обстоятельствах. О военных контингентах иностранных государств, которые потенциально могут быть развернуты в Украине. Эта дискуссия находится на очень ранних стадиях, и именно сейчас мы видим, что в средствах массовой информации ведутся дискуссии относительно точных цифр. Но на самом деле, в реальных переговорах, пока рано говорить о точных цифрах, ведь, можно сказать, что, с точки зрения Украины, иностранные военные могут быть частью гарантий безопасности для Украины, но не единственным элементом

 - заявил спикер.

По его словам, «это может быть элементом системы гарантий безопасности для Украины, и цель этих гарантий должна быть одна - не допустить, чтобы Россия снова напала на Украину».

Тихий подчеркнул, что речь идет не о немедленном прекращении боевых действий, а о том, чтобы российская агрессия не повторилась в будущем. 

«Это является основным моментом для того, чтобы иметь иностранные военные контингенты в Украине, и именно в этом смысле мы участвуем в этой дискуссии. Мы обсуждаем потенциальные условия и параметры, и как это может выглядеть. Но, опять же, точные цифры еще рано называть и спекулировать, потому что это будет зависеть от многих других факторов и элементов гарантий безопасности, которые будут включены в этот пакет»,- пояснил Тихий.

Напомним 

Зеленский сообщил об обсуждении с партнерами размещения иностранного контингента в Украине. Президент подчеркнул, что гарантии безопасности невозможны без участия США.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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