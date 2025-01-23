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МЗС про розміщення іноземного військового контингенту в Україні: дискусія триває на ранніх стадіях

МЗС про розміщення іноземного військового контингенту в Україні: дискусія триває на ранніх стадіях

Київ • УНН

 • 28170 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив про обговорення можливості розгортання військового контингенту іноземних держав в Україні. Дискусія перебуває на початковій стадії, конкретні цифри ще не визначені.

Питання розгортання військового контингенту іноземних держав в Україні обговорюється, втім дискусія триває на ранніх стадіях. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Так, триває дискусія про непередбачувані обставини. Про військові контингенти іноземних держав, які потенційно можуть бути розгорнуті в Україні. Ця дискусія перебуває на дуже ранніх стадіях, і саме зараз ми бачимо, що в засобах масової інформації ведуться дискусії щодо точних цифр. Але насправді, в реальних переговорах, поки що рано говорити про точні цифри, адже, можна сказати, що, з точки зору України, іноземні військові можуть бути частиною гарантій безпеки для України, але не єдиним елементом

 - заявив речник.

За його словами, "це може бути елементом системи безпекових гарантій для України, і мета цих гарантій має бути одна - не допустити, щоб росія знову напала на Україну".

Тихий наголосив, що йдеться не про негайне припинення бойових дій, а про те, щоб російська агресія не повторилася в майбутньому. 

"Це є основним моментом для того, щоб мати іноземні військові контингенти в Україні, і саме в цьому сенсі ми беремо участь у цій дискусії. Ми обговорюємо потенційні умови та параметри, і як це може виглядати. Але, знову ж таки, точні цифри ще рано називати та спекулювати, тому що це буде залежати від багатьох інших чинників та елементів гарантій безпеки, які будуть включені до цього пакету",— пояснив Тихий.

Нагадаємо 

Зеленський повідомив про обговорення з партнерами розміщення іноземного контингенту в Україні. Президент наголосив, що гарантії безпеки неможливі без участі США.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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