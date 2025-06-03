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МИД Молдовы призывает граждан воздержаться от поездок в россию из-за рисков

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Правительство Молдовы рекомендует своим гражданам избегать поездок в Россию из-за ухудшения ситуации с безопасностью и рисков задержаний. Также есть предостережения относительно произвола правоохранительных органов.

МИД Молдовы призывает граждан воздержаться от поездок в россию из-за рисков

Министерство иностранных дел (МИД) Республики Молдова обнародовало предупреждения о поездках в Россию - рекомендуют избегать без крайней необходимости.

Передает УНН со ссылкой на Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldovа.

Подробности

В Кишиневе рекомендуют гражданам Молдовы избегать поездок в Россию в контексте ухудшения ситуации безопасности в регионе.

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе, а также в связи с частными случаями применения властями Российской Федерации принудительных мер в отношении иностранных иммигрантов, в том числе из Республики Молдова, Министерство иностранных дел и Посольство Молдовы в Москве, исходя из обязанности государства гарантировать безопасность своих граждан, рекомендуют воздержаться от поездки сообщила прессслужба Министерства иностранных дел (МИД) Молдовы.

Граждане Молдовы могут быть задержаны на территории Российской Федерации в дополнение к принудительным действиям, предупреждает МИД.

задержание может произойти при пересечении границы и на территории Российской Федерации; Существует опасность ситуации, когда при отсутствии достаточных доказательств могут налагаться административные санкции; уголовное обвинение; произвол правоохранительных органов; перевод в места предварительного заключения, в том числе в многофункциональный миграционный центр;

В пресс-релизе МИД также предупредили о риске преследования или неправомерного задержания со стороны правоохранительных органов.

Напомним

Россия почти наверняка продолжит вербовку иностранных граждан в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет свою стратегию, - об этом сообщает разведка Великобритании.

Правительство РФ одобрило законопроект о конфискации замороженных средств иностранных инвесторов в ответ на арест российских активов.

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение войны в Украине вероятно возможно, если западные лидеры письменно обяжутся прекратить расширение НАТО на восток.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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