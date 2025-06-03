МИД Молдовы призывает граждан воздержаться от поездок в россию из-за рисков
Киев • УНН
Правительство Молдовы рекомендует своим гражданам избегать поездок в Россию из-за ухудшения ситуации с безопасностью и рисков задержаний. Также есть предостережения относительно произвола правоохранительных органов.
Министерство иностранных дел (МИД) Республики Молдова обнародовало предупреждения о поездках в Россию - рекомендуют избегать без крайней необходимости.
Передает УНН со ссылкой на Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldovа.
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В Кишиневе рекомендуют гражданам Молдовы избегать поездок в Россию в контексте ухудшения ситуации безопасности в регионе.
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе, а также в связи с частными случаями применения властями Российской Федерации принудительных мер в отношении иностранных иммигрантов, в том числе из Республики Молдова, Министерство иностранных дел и Посольство Молдовы в Москве, исходя из обязанности государства гарантировать безопасность своих граждан, рекомендуют воздержаться от поездки сообщила прессслужба Министерства иностранных дел (МИД) Молдовы.
Граждане Молдовы могут быть задержаны на территории Российской Федерации в дополнение к принудительным действиям, предупреждает МИД.
задержание может произойти при пересечении границы и на территории Российской Федерации; Существует опасность ситуации, когда при отсутствии достаточных доказательств могут налагаться административные санкции; уголовное обвинение; произвол правоохранительных органов; перевод в места предварительного заключения, в том числе в многофункциональный миграционный центр;
В пресс-релизе МИД также предупредили о риске преследования или неправомерного задержания со стороны правоохранительных органов.
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