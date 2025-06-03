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МЗС Молдови закликає громадян утриматися від поїздок до росії через ризики

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Уряд Молдови рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до росії через погіршення безпекової ситуації та ризики затримань. Також є застереження щодо свавілля правоохоронних органів.

МЗС Молдови закликає громадян утриматися від поїздок до росії через ризики

Міністерство закордонних справ (МЗС) Республіки Молдова оприлюднило попередження щодо поїздок до Росії - рекомендують уникати без крайньої необхідності. 

Передає УНН із посиланням на Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldovа.

Деталі

У Кишиневі рекомендують громадянам Молдови уникати поїздок до росії в контексті погіршення безпекової ситуації в регіоні.

У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в регіоні, а також у зв'язку з окремими випадками застосування владою Російської Федерації примусових заходів щодо іноземних іммігрантів, у тому числі з Республіки Молдова, Міністерство закордонних справ і Посольство Молдови в Москві, виходячи з обов'язку держави гарантувати безпеку своїх громадян, рекомендують утриматися від поїздок до Російської Федерації без крайньої необхідності", - заявили співробітники 

- повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Молдови.

Громадяни Молдови можуть бути затримані на території Російської Федерації на додаток до примусових дій, попереджає МЗС. 

  • затримання може статися при перетині кордону та на території російської федерації;
    • Існує небезпека ситуації, коли при відсутності достатніх доказів можуть накладатись адміністративні санкції;
      • кримінальное звинувачення;
        • свавілля правоохоронних органів;
          • переведення до місць попереднього ув'язнення, в тому числі до багатофункціонального міграційного центру;

             У прес-релізі МЗС також попередили про ризик переслідування або неправомірного затримання з боку правоохоронних органів.

            Нагадаємо

            росія майже напевно продовжить вербування іноземних громадян в середньостроковій перспективі, оскільки рф зберігає свою стратегію, - про це повідомляє розвідка Великої Британії.

            Уряд РФ схвалив законопроєкт про конфіскацію заморожених коштів іноземних інвесторів у відповідь на арешт російських активів.

            Президент рф володимир путін заявив, що припинення війни в Україні ймовірно можливе, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід.

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

            Новини Світу
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