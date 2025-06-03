МЗС Молдови закликає громадян утриматися від поїздок до росії через ризики
Київ • УНН
Уряд Молдови рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до росії через погіршення безпекової ситуації та ризики затримань. Також є застереження щодо свавілля правоохоронних органів.
Міністерство закордонних справ (МЗС) Республіки Молдова оприлюднило попередження щодо поїздок до Росії - рекомендують уникати без крайньої необхідності.
Передає УНН із посиланням на Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldovа.
Деталі
У Кишиневі рекомендують громадянам Молдови уникати поїздок до росії в контексті погіршення безпекової ситуації в регіоні.
У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в регіоні, а також у зв'язку з окремими випадками застосування владою Російської Федерації примусових заходів щодо іноземних іммігрантів, у тому числі з Республіки Молдова, Міністерство закордонних справ і Посольство Молдови в Москві, виходячи з обов'язку держави гарантувати безпеку своїх громадян, рекомендують утриматися від поїздок до Російської Федерації без крайньої необхідності", - заявили співробітники
Громадяни Молдови можуть бути затримані на території Російської Федерації на додаток до примусових дій, попереджає МЗС.
- затримання може статися при перетині кордону та на території російської федерації;
- Існує небезпека ситуації, коли при відсутності достатніх доказів можуть накладатись адміністративні санкції;
- кримінальное звинувачення;
- свавілля правоохоронних органів;
- переведення до місць попереднього ув'язнення, в тому числі до багатофункціонального міграційного центру;
У прес-релізі МЗС також попередили про ризик переслідування або неправомірного затримання з боку правоохоронних органів.
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