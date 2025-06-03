МЗС Молдови закликає громадян утриматися від поїздок до росії через ризики

Міністерство закордонних справ (МЗС) Республіки Молдова оприлюднило попередження щодо поїздок до Росії - рекомендують уникати без крайньої необхідності.

Передає УНН із посиланням на Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldovа.

Деталі

У Кишиневі рекомендують громадянам Молдови уникати поїздок до росії в контексті погіршення безпекової ситуації в регіоні.

У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в регіоні, а також у зв'язку з окремими випадками застосування владою Російської Федерації примусових заходів щодо іноземних іммігрантів, у тому числі з Республіки Молдова, Міністерство закордонних справ і Посольство Молдови в Москві, виходячи з обов'язку держави гарантувати безпеку своїх громадян, рекомендують утриматися від поїздок до Російської Федерації без крайньої необхідності", - заявили співробітники - повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Молдови.

Громадяни Молдови можуть бути затримані на території Російської Федерації на додаток до примусових дій, попереджає МЗС.

затримання може статися при перетині кордону та на території російської федерації;

Існує небезпека ситуації, коли при відсутності достатніх доказів можуть накладатись адміністративні санкції;

кримінальное звинувачення;

свавілля правоохоронних органів;

переведення до місць попереднього ув'язнення, в тому числі до багатофункціонального міграційного центру;

У прес-релізі МЗС також попередили про ризик переслідування або неправомірного затримання з боку правоохоронних органів.

Нагадаємо

росія майже напевно продовжить вербування іноземних громадян в середньостроковій перспективі, оскільки рф зберігає свою стратегію, - про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Уряд РФ схвалив законопроєкт про конфіскацію заморожених коштів іноземних інвесторів у відповідь на арешт російських активів.

Президент рф володимир путін заявив, що припинення війни в Україні ймовірно можливе, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід.