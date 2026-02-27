$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 8124 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 15183 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 25580 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 28512 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 34965 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49850 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44656 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38658 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33002 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53029 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
MIM-104 Patriot

МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по беларуси - Зеленский

Киев • УНН

 • 250 просмотра

МИД Украины готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Это усилит дипломатическую работу и защиту украинских интересов.

МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по беларуси - Зеленский

Министерство иностранных дел Украины готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Я говорил с нашей дипломатической командой, также общаемся с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов. В частности, я встречался с Павлом Климкиным. Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только", - сказал Зеленский.

Он заявил, что украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием.

"Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе – нужна более активная политика. Именно активность нашего государства, активность наших людей – это то, что дает Украине лучшие результаты. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности – интересы Украины действительно защищены", - добавил Зеленский.

Напомним

Украина рассматривает санкции против самопровозглашенного президента Беларуси как лишь первый шаг и уже готовит юридическую базу для дальнейшего усиления санкционной политики из-за поддержки войны против Украины. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира