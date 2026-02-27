МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по беларуси - Зеленский

Министерство иностранных дел Украины готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Я говорил с нашей дипломатической командой, также общаемся с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов. В частности, я встречался с Павлом Климкиным. Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только", - сказал Зеленский.

Он заявил, что украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием.

"Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе – нужна более активная политика. Именно активность нашего государства, активность наших людей – это то, что дает Украине лучшие результаты. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности – интересы Украины действительно защищены", - добавил Зеленский.

Напомним

Украина рассматривает санкции против самопровозглашенного президента Беларуси как лишь первый шаг и уже готовит юридическую базу для дальнейшего усиления санкционной политики из-за поддержки войны против Украины.