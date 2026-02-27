МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі - Зеленський

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 7846 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 14869 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 25319 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 28248 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 34777 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49751 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44599 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38646 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32992 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53022 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
87%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 12594 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 12124 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 19268 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 14244 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 12308 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 7108 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 8796 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 12341 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 14279 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 19302 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Руслан Кравченко
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 1870 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 3078 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 24601 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 21826 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 52412 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
MIM-104 Patriot

МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі - Зеленський

Київ • УНН

 • 62 перегляди

МЗС України готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі та білоруської спільноти в Європі. Це посилить дипломатичну роботу та захист українських інтересів.

МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі - Зеленський

Міністерство закордонних справ України готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі та білоруської спільноти в Європі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Я говорив з нашою дипломатичною командою, також спілкуємось з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів. Зокрема я зустрічався з Павлом Клімкіним. Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі й не тільки", - сказав Зеленський.

Він заявив, що українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом.

"Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі та білоруської спільноти в Європі – потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня й жодної можливості – інтереси України справді захищені", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна розглядає санкції проти самопроголошеного президента білорусі як лише перший крок і вже готує юридичну базу для подальшого посилення санкційної політики через підтримку війни проти України. 

Павло Башинський

ПолітикаСвіт