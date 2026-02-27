МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі - Зеленський

Міністерство закордонних справ України готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі та білоруської спільноти в Європі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Я говорив з нашою дипломатичною командою, також спілкуємось з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів. Зокрема я зустрічався з Павлом Клімкіним. Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі й не тільки", - сказав Зеленський.

Він заявив, що українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом.

"Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо білорусі та білоруської спільноти в Європі – потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня й жодної можливості – інтереси України справді захищені", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна розглядає санкції проти самопроголошеного президента білорусі як лише перший крок і вже готує юридичну базу для подальшого посилення санкційної політики через підтримку війни проти України.