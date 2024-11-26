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МИД дал рекомендации украинцам в Пакистане на фоне массовых протестов

МИД дал рекомендации украинцам в Пакистане на фоне массовых протестов

Киев  •  УНН

 • 3486 просмотра

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МИД Украины призывает граждан соблюдать меры безопасности из-за протестов в Пакистане. Тысячи людей вышли на улицы Исламабада с требованием освободить заключенного экс премьера Имрана Хана.

Министерство иностранных дел дало рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации безопасности в Исламской Республике Пакистан, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте МИД.

Детали

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в Исламабаде и других населенных пунктах Исламской Республики Пакистан, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины избегать мест скопления людей из-за протестов в столице страны и других городах, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность", - отмечается в сообщении.

В МИД указывают, что в случае, "если вы попали в чрезвычайную ситуацию или возникли другие обстоятельства, требующие немедленного консульского реагирования", безотлагательно обращаться в посольство Украины в Пакистане.

Что происходит в Пакистане

Тысячи людей, по оценкам BBC, собрались в столице Пакистана на акцию протеста с требованием освобождения из тюрьмы бывшего премьер-министра страны Имрана Хана.

Между протестующими, направившимися к центральной площади Исламабада, и полицией произошли столкновения. Силы безопасности, чтобы разогнать присутствующих, применили против участников акции протеста слезоточивый газ и резиновые пули.

Власти Пакистана утверждают, что четыре солдата, участвовавшие в разгоне акции протеста, погибли во время столкновений. В их гибели власти обвиняют протестующих.

В ответ на действия демонстрантов власти перекрыли основные улицы и дороги, установив на них баррикады из морских грузовых контейнеров. В Исламабад стянуты военные и полицейские со всей страны. В городе практически не работает интернет, занятия в школах отменены.

Ранее власти Пакистана ввели запрет на любые собрания, в том числе на акции протеста и митинги.

Глава МВД страны заявил, что участникам акции протеста вместо центра Исламабада было предложено другое место для проведения митинга, однако они отказались от него.

Акция протеста в Исламабаде началась по призыву экс-премьера страны Имрана Хана, который находится в заключении. В минувшие выходные он обратился к своим сторонникам и призвал их выйти на улицы столицы и не уходить, пока их требования не будут выполнены.

72-летний Имран Хан находится в заключении уже больше года: он осужден сразу по нескольким делам, в том числе по обвинениям в коррупции и разглашении государственной тайны. Однако Имран Хан неоднократно заявлял, что считает все выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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