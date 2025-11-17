$42.040.02
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
14:33 • 17478 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 18422 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 19543 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
17 ноября, 12:28 • 20961 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 19804 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
17 ноября, 07:00 • 45597 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25568 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19636 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22033 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
МИД Черногории предупредил российского посла о возможных последствиях его заявлений

Киев • УНН

 • 640 просмотра

МИД Черногории назвал поведение российского посла Александра Лукашика «абсолютно неприемлемым» из-за вмешательства во внутренние дела государства, сообщили 17 ноября.

МИД Черногории предупредил российского посла о возможных последствиях его заявлений

Министерство иностранных дел Черногории оценило действия российского посла Александра Лукашика как "абсолютно неприемлемые" за вмешательство во внутренние дела страны, сообщили 17 ноября. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Послу России было четко дано понять, что подобные сообщения в будущем будут расцениваться как преднамеренные враждебные действия, на которые министерство отреагирует адекватно в соответствии с международными нормами 

– говорится в заявлении МИД.

Реакция черногорского МИД стала ответом на заявления Лукашика относительно решения Парламента о присоединении Черногорской армии к механизму НАТО по оказанию помощи Украине (NSATU) и его критику интервью президента Якова Милатовича. Лукашик обвинил руководство страны в "демонизации России" и "укреплении своего статуса враждебного к Москве государства".

ч. Черногория проверит выданные иностранцам почетные гражданства из-за злоупотреблений

Министерство подчеркнуло, что от посольства России ожидается полное уважение к черногорским институтам и должностным лицам.

Проводя внешнюю политику, Черногория не действует по указаниям ни одной стороны, а последовательно придерживается собственных национальных и стратегических интересов, определенных приоритетами внешней политики – членством в НАТО и процессом вступления в ЕС 

– подчеркнули в МИД.

ч. Парламент Черногории поддержал участие армии в учениях НАТО для Украины

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Радио Свобода
Черногория
НАТО
Европейский Союз
Украина