МИД Черногории предупредил российского посла о возможных последствиях его заявлений

Министерство иностранных дел Черногории оценило действия российского посла Александра Лукашика как "абсолютно неприемлемые" за вмешательство во внутренние дела страны, сообщили 17 ноября. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Послу России было четко дано понять, что подобные сообщения в будущем будут расцениваться как преднамеренные враждебные действия, на которые министерство отреагирует адекватно в соответствии с международными нормами

– говорится в заявлении МИД.

Реакция черногорского МИД стала ответом на заявления Лукашика относительно решения Парламента о присоединении Черногорской армии к механизму НАТО по оказанию помощи Украине (NSATU) и его критику интервью президента Якова Милатовича. Лукашик обвинил руководство страны в "демонизации России" и "укреплении своего статуса враждебного к Москве государства".

Министерство подчеркнуло, что от посольства России ожидается полное уважение к черногорским институтам и должностным лицам.

Проводя внешнюю политику, Черногория не действует по указаниям ни одной стороны, а последовательно придерживается собственных национальных и стратегических интересов, определенных приоритетами внешней политики – членством в НАТО и процессом вступления в ЕС

– подчеркнули в МИД.

