МЗС Чорногорії попередило російського посла про можливі наслідки його заяв

Міністерство закордонних справ Чорногорії оцінило дії російського посла олександра лукашика як "абсолютно неприйнятні" за втручання у внутрішні справи країни, повідомили 17 листопада. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Послу росії було чітко дано зрозуміти, що подібні повідомлення в майбутньому будуть розцінюватися як навмисні ворожі дії, на які міністерство відреагує адекватно відповідно до міжнародних норм

Реакція чорногорського МЗС стала відповіддю на заяви лукашика щодо рішення Парламенту про приєднання Чорногорської армії до механізму НАТО з надання допомоги Україні (NSATU) та його критику інтерв’ю президента Якова Мілатовича. лукашик звинуватив керівництво країни у "демонізації росії" та "зміцненні свого статусу ворожої до москви держави".

Чорногорія перевірить видані іноземцям почесні громадянства через зловживання

Міністерство наголосило, що від посольства росії очікується повна повага до чорногорських інституцій та посадовців.

Проводячи зовнішню політику, Чорногорія не діє за вказівками жодної сторони, а послідовно дотримується власних національних та стратегічних інтересів, визначених пріоритетами зовнішньої політики – членством у НАТО та процесом вступу до ЄС