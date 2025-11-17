МЗС Чорногорії попередило російського посла про можливі наслідки його заяв

$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 19959 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 20325 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 21386 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 22309 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 20226 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 47227 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25710 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19712 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22141 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 47227 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 82454 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 75977 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 133006 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 110809 перегляди
МЗС Чорногорії попередило російського посла про можливі наслідки його заяв

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

МЗС Чорногорії назвало поведінку російського посла олександра лукашика "абсолютно неприйнятною" через втручання у внутрішні справи держави, повідомили 17 листопада.

МЗС Чорногорії попередило російського посла про можливі наслідки його заяв

Міністерство закордонних справ Чорногорії оцінило дії російського посла олександра лукашика як "абсолютно неприйнятні" за втручання у внутрішні справи країни, повідомили 17 листопада. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Послу росії було чітко дано зрозуміти, що подібні повідомлення в майбутньому будуть розцінюватися як навмисні ворожі дії, на які міністерство відреагує адекватно відповідно до міжнародних норм 

– йдеться у заяві МЗС.

Реакція чорногорського МЗС стала відповіддю на заяви лукашика щодо рішення Парламенту про приєднання Чорногорської армії до механізму НАТО з надання допомоги Україні (NSATU) та його критику інтерв’ю президента Якова Мілатовича. лукашик звинуватив керівництво країни у "демонізації росії" та "зміцненні свого статусу ворожої до москви держави".

Чорногорія перевірить видані іноземцям почесні громадянства через зловживання29.04.25, 15:35 • 4524 перегляди

Міністерство наголосило, що від посольства росії очікується повна повага до чорногорських інституцій та посадовців.

Проводячи зовнішню політику, Чорногорія не діє за вказівками жодної сторони, а послідовно дотримується власних національних та стратегічних інтересів, визначених пріоритетами зовнішньої політики – членством у НАТО та процесом вступу до ЄС 

– наголосили в МЗС.

Парламент Чорногорії підтримав участь армії у навчаннях НАТО для України12.11.25, 22:41 • 4399 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Дипломатка
Радіо Свобода
Чорногорія
НАТО
Європейський Союз
Україна