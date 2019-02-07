Microsoft в Украине получил нового гендиректора

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Представительство Microsoft в Украине возглавил новый генеральный директор - Ян Питер де Йонг. Об этом говорится в полученном УНН пресс-релизе.

"Компания Microsoft анонсировала назначение Яна Питера де Йонга (Jan Peter de Jong) на должность генерального директора (Country Manager) представительства Microsoft в Украине с 1 февраля 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, в своей роли Ян Питер будет отвечать за стратегическое рост, трансформацию украинских клиентов и партнеров, а также усиленный фокус на цифровизацию страны.

"Я взволнован тем, что буду возглавлять представительство Microsoft в Украине. Рынок Украины важный и растущий регион в Центральной и Восточной Европе. Я с нетерпением жду начала совместной работы с командой в Украине, с клиентами и партнерами Microsoft, а также с правительством и обществом для дальнейшей цифровизации страны", - отметил Ян Питер.

Ян Питер имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж, управления ІТ-услугами и цифровой трансформацией. Он, как сказано, проработал более 5 лет в регионе Центральной и Восточной Европы и в Украине.

В то же время, корпорация выразила благодарность Георгию Ранделову, который больше года исполнял обязанности генерального директора Microsoft в Украине, сочетая со своей основной должностью Регионального директора по вопросам государственного сектора 24 стран региона Центральной и Восточной Европы.

Напомним, Минобороны заключило меморандум с "Майкрософт Украина".

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