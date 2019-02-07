Microsoft в Україні отримав нового гендиректора

“Компанія Microsoft анонсувала призначення Яна Пітера де Йонга (Jan Peter de Jong) на посаду генерального директора (Country Manager) представництва Microsoft в Україні з 1 лютого 2019", - йдеться у прес-релізі.

Як зазначається, у своїй ролі Ян Пітер відповідатиме за стратегічне зростання, трансформацію українських клієнтів та партнерів, а також посилений фокус на цифровізацію країни.

“Я схвильований тим, що буду очолювати представництво Microsoft в Україні. Ринок України важливий і зростаючий регіон у Центральній та Східній Європі. Я з нетерпінням чекаю на початок спільної роботи з командою в Україні, з клієнтами та партнерами Microsoft, а також з урядом і суспільством для подальшої цифровізації країни”, - зазначив Ян Пітер.

Ян Пітер має більш ніж 20-річний досвід роботи у сфері продажів, управління IТ-послугами і цифровою трансформацією. Він, як зазначається, пропрацював понад 5 років у регіоні Центральної та Східної Європи та в Україні.

У той самий час, корпорація висловила подяку Георгію Ранделову, який більше року виконував обов’язки генерального директора Microsoft в Україні, поєднуючи зі своєю основною посадою Регіонального директора з питань державного сектора 24 країн регіону Центральної та Східної Європи.

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