Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

Корпорация Microsoft в понедельник объявила о сокращениях, которые, как сообщается, затронут около 1000 сотрудников, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как ранее сообщал CNBC, одной из областей, которые затронуты, является отдел смешанной реальности, работающий над HoloLens 2. Отдельно Business Insider сообщил, что в Azure for Operations and Mission Engineering также были сокращены "сотни" сотрудников.

Представитель Microsoft Крейг Синкотта заявил в заявлении, отправленном The Verge по электронной почте: "Ранее сегодня мы объявили о реструктуризации организации Microsoft Mixed Reality. Мы по-прежнему полностью привержены программе IVAS Министерства обороны и продолжим предоставлять передовые технологии для поддержки наших солдат. Кроме того, мы продолжим инвестировать в W365, чтобы охватить более широкую аппаратную экосистему смешанной реальности. Мы продолжим продавать HoloLens 2, одновременно поддерживая существующих клиентов и партнеров HoloLens 2".

Этот раунд увольнений произошел более чем через год после того, как Microsoft уволила более 10 000 человек, а генеральный директор Сатья Наделла заявил, что компания меняет свое портфолио аппаратного обеспечения. С тех пор Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard, вложила значительные средства в искусственный интеллект и недавно начала продвигать компьютеры с искусственным интеллектом с новой серией устройств Surface на базе чипов Qualcomm.

Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

"Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим расставлять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего и для поддержки наших клиентов и партнеров", - сказал Синкотта.

Дополнение

В 2021 году Microsoft создала отдел Azure for Operators and Mission Engineering, чтобы охватить "самые успешные проекты", такие как подразделение Azure Space, которое стремится работать с такими компаниями, как SpaceX, и развернуть портативный центр обработки данных в коробке. Другие команды в группе работают над такими проектами, как поддержка телекоммуникаций и работа над квантовыми вычислениями.