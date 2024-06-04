Microsoft провело нову хвилю скорочень: зачепило команди HoloLens та Azure

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18762 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 47511 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65326 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109970 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134377 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137901 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238241 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170966 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190181 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173013 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 30186 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26267 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30122 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37206 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43312 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238238 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359469 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375255 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290833 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59168 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75890 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87377 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170206 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172787 перегляди
Актуальне
Microsoft провело нову хвилю скорочень: зачепило команди HoloLens та Azure

Microsoft провело нову хвилю скорочень: зачепило команди HoloLens та Azure

Київ • УНН

 • 20482 перегляди

Корпорація Microsoft оголосила про звільнення, що торкнулися близько 1000 співробітників, у тому числі в підрозділі змішаної реальності, що працює над HoloLens 2 і Azure для операційної діяльності і розробки місій.

Корпорація Microsoft у понеділок оголосила про скорочення, які, як повідомляється, торкнуться близько 1000 співробітників, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Як раніше повідомляв CNBC, одним із напрямків, які зачепило, є відділ змішаної реальності, що працює над HoloLens 2. Окремо Business Insider повідомив, що в Azure for Operations and Mission Engineering також було скорочено "сотні" співробітників.

Представник Microsoft Крейг Сінкотта заявив у заяві, відправленій The Verge електронною поштою: "Раніше сьогодні ми оголосили про реструктуризацію організації Microsoft Mixed Reality. Ми, як і раніше, повністю віддані програмі IVAS Міністерства оборони і продовжимо надавати передові технології для підтримки наших солдатів. Окрім того, ми продовжимо інвестувати у W365, щоб охопити ширшу апаратну екосистему змішаної реальності. Ми продовжимо продавати HoloLens 2, одночасно підтримуючи існуючих клієнтів та партнерів HoloLens 2".

Цей раунд звільнень відбувся більш як через рік після того, як Microsoft звільнила понад 10 000 осіб, а генеральний директор Сатья Наделла заявив, що компанія змінює своє портфоліо апаратного забезпечення. З того часу Microsoft закрила угоду з придбання Activision Blizzard, вклала значні кошти в штучний інтелект і нещодавно почала просувати комп'ютери зі штучним інтелектом із новою серією пристроїв Surface на базі чіпів Qualcomm.

Microsoft хоче зробити Windows операційною системою ШІ, запускає ПК Copilot+21.05.24, 09:38 • 18808 переглядiв

"Організаційні та кадрові зміни є необхідною та регулярною частиною управління нашим бізнесом. Ми продовжимо розставляти пріоритети та інвестувати у стратегічні галузі зростання для нашого майбутнього та на підтримку наших клієнтів та партнерів", - сказав Сінкотта.

Доповнення

У 2021 році корпорація Microsoft створила відділ Azure for Operators and Mission Engineering, щоб охопити "найуспішніші проекти", як-от підрозділ Azure Space, який прагне працювати з такими компаніями, як SpaceX, і розгорнути портативний центр обробки даних у коробці. Інші команди в групі працюють над такими проектами, як підтримка телекомунікацій і робота над квантовими обчисленнями.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
spacexSpaceX
microsoftMicrosoft
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51