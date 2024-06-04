Microsoft провело нову хвилю скорочень: зачепило команди HoloLens та Azure
Київ • УНН
Корпорація Microsoft оголосила про звільнення, що торкнулися близько 1000 співробітників, у тому числі в підрозділі змішаної реальності, що працює над HoloLens 2 і Azure для операційної діяльності і розробки місій.
Корпорація Microsoft у понеділок оголосила про скорочення, які, як повідомляється, торкнуться близько 1000 співробітників, пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Як раніше повідомляв CNBC, одним із напрямків, які зачепило, є відділ змішаної реальності, що працює над HoloLens 2. Окремо Business Insider повідомив, що в Azure for Operations and Mission Engineering також було скорочено "сотні" співробітників.
Представник Microsoft Крейг Сінкотта заявив у заяві, відправленій The Verge електронною поштою: "Раніше сьогодні ми оголосили про реструктуризацію організації Microsoft Mixed Reality. Ми, як і раніше, повністю віддані програмі IVAS Міністерства оборони і продовжимо надавати передові технології для підтримки наших солдатів. Окрім того, ми продовжимо інвестувати у W365, щоб охопити ширшу апаратну екосистему змішаної реальності. Ми продовжимо продавати HoloLens 2, одночасно підтримуючи існуючих клієнтів та партнерів HoloLens 2".
Цей раунд звільнень відбувся більш як через рік після того, як Microsoft звільнила понад 10 000 осіб, а генеральний директор Сатья Наделла заявив, що компанія змінює своє портфоліо апаратного забезпечення. З того часу Microsoft закрила угоду з придбання Activision Blizzard, вклала значні кошти в штучний інтелект і нещодавно почала просувати комп'ютери зі штучним інтелектом із новою серією пристроїв Surface на базі чіпів Qualcomm.
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"Організаційні та кадрові зміни є необхідною та регулярною частиною управління нашим бізнесом. Ми продовжимо розставляти пріоритети та інвестувати у стратегічні галузі зростання для нашого майбутнього та на підтримку наших клієнтів та партнерів", - сказав Сінкотта.
Доповнення
У 2021 році корпорація Microsoft створила відділ Azure for Operators and Mission Engineering, щоб охопити "найуспішніші проекти", як-от підрозділ Azure Space, який прагне працювати з такими компаніями, як SpaceX, і розгорнути портативний центр обробки даних у коробці. Інші команди в групі працюють над такими проектами, як підтримка телекомунікацій і робота над квантовими обчисленнями.