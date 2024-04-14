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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11

Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11

Киев  •  УНН

14 апреля 2024, 02:40  •  4478 просмотра

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Корпорация Майкрософт тестирует рекламу в меню "Пуск" Windows 11 для некоторых участников программы Windows Insider, с возможностью выключить эту функцию, но со временем она может быть включена для всех пользователей.

Компания Microsoft рассказала, что начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11, передает УНН.

Детали

Пока обычные пользователи могут не переживать, поскольку это тестирование будет касаться лишь некоторых участников программы Windows Insider Program. Кроме того, речь о функции, которая будет включена по умолчанию, но ее можно будет отключить.

Однако, скорее всего, рано или поздно реклама в Windows в таком виде все же появится у всех.

Это будет отображаться только для инсайдеров Windows в бета-канале в США и не будет применяться к коммерческим устройствам (устройствам, которыми управляют организации

говорится в заметке Microsoft в блоге.

Рекламу программ можно отключить в разделе "Настройки" Windows 11, но, кажется, Microsoft включит их по умолчанию. Microsoft ищет отзывы об изменениях, поэтому, возможно, компания может решить отказаться от этой рекламы в сборках для разработки Windows 11, если будет достаточно отзывов, свидетельствующих о том, что они не будут популярным дополнением.

С другой стороны, Microsoft экспериментирует с рекламой в Windows уже около 10 лет и пока что делает это максимально осторожно.

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