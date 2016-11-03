Мы увеличили долю производства атомной энергетики - П.Порошенко

"Ключевая позиция - мы сейчас увеличили долю производства атомной энергетики, которая создает конкурентоспособные условия для того, чтобы украинское производство было конкурентоспособным. Накопили достаточное количество угля и все разговоры о том, что у нас зимой будут веерные отключения, у нас Украина останется без тепла и без угля, украинцы не будут иметь достаточно газа в своих подземных хранилищах - закончилось это все в 2014 году", - подчеркнул он.

При этом П.Порошенко также отметил, что сегодня запуск украинской газодобычи - это приоритетное направление, которое должно развиваться без монополизации.

"Сегодня мы делаем приоритетным направлением запуск украинской газодобычи, причем не монополизируем через государственные превенции, а поддерживаем. Наконец государство повернулось лицом к честным, настоящим, украинским инвесторам. И именно поэтому это не только тысячи и тысячи кубов газа ежесуточно, которые должны поступать в энергетический баланс Украины, а мы его улучшаем в целом", - отметил он.

Как сообщал УНН, работа "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.



Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии.

При этом, по словам экспертов, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

Также напомним, Украина имеет не менее 12 инвестиционно-перспективных месторождений урана.

По словам Г.Копчинский, без инвестора Украина не сможет нарастить добычу урана.

Ранее о намерениях привлекать частных инвесторов в отрасль уранодобычи заявил министр Игорь Насалик.