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Ми збільшили частку виробництва атомної енергетики - П.Порошенко

Ми збільшили частку виробництва атомної енергетики - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 8287 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні Україна збільшила частку виробництва атомної енергетики. Про це під час виступу на Львівському економічному форумі заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН

"Ключова позиція – ми зараз збільшили долю виробництва атомної енергетики, яка створює конкурентоздатні умови для того, щоб українське виробництво було конкурентоздатним. Накопичили достатню кількість вугілля і всі розмови про те, що у нас взимку будуть віялові відключення, у нас Україна залишиться без тепла і без вугілля, українці не будуть мати достатньо газу у своїх підземних сховищах – закінчилося це все в 2014 році", - наголосив він.

При цьому П.Порошенко також відзначив, що сьогодні запуск українського газовидобування – це пріоритетний напрямок, який має розвиватися без монополізації.

"Сьогодні ми робимо пріоритетним напрямок запуск українського газовидобування, при чому не монополізуємо через будь-які державні превенції, а підтримуємо. Нарешті держава повернулась обличчям до чесних, справжніх, українських інвесторів. І саме тому це не лише тисячі і тисячі кубів газу щодобово, які мають надходити у енергетичний баланс України,а ми його покращуємо загалом", - відзначив він.

Як повідомляв УНН, робота “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, атомна енергетика може вирішити проблему здорожчання електроенергії.

При цьому, за словами експертів, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.

Також нагадаємо, Україна має щонайменше 12 інвестиційно-перспективних родовищ урану.

За словами Г.Копчинського, без інвестора Україна не зможе наростити видобуток урану.

Раніше про наміри залучати приватних інвесторів у галузь урановидобутку заявив міністр Ігор Насалик.

 

Українські Національні Новини

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