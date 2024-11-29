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"Мы проснулись в новой реальности": посол ЕС сделал заявление после отказа правительства Грузии от евроинтеграции

"Мы проснулись в новой реальности": посол ЕС сделал заявление после отказа правительства Грузии от евроинтеграции

Киев  •  УНН

 • 2541 просмотра

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Посол ЕС Павел Герчинский прокомментировал отказ правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, это решение противоречит политике предыдущих правительств и желанию большинства грузин.

Посол ЕC в Грузии Павел Герчинский после отказа правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС заявил, что "сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности", и то, что произошло вчера, противоречит политике всех предыдущих правительств Грузии, противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии, пишет УНН со ссылкой на Interpressnews.

Детали

"Лично для меня это действительно болезненно. Я помню, 2 года назад, когда я прибыл в Грузию, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила: "Грузия принадлежит Евросоюзу, Евросоюз не будет полным без Грузии". Это было руководством нашей работы здесь, моей работы здесь, как посла ЕС, на протяжении 2 лет. Я гордился тем, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, мы предоставили Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, всех предыдущих правительств Грузии, также противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии. Но конечно, Грузия - независимая страна, суверенная страна и Грузии решать, хочет ли она следовать пути евроинтеграции. На мой взгляд, это очень печально и болезненно", – заявил посол ЕС.

Напомним

28 нобяря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС, указав, что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет.

После этого тысячи людей стихийно собрались у парламента на митинг.

Силовики применили спецсредства для разгона протеста, в ход в том числе пошли водометы. Задержаны 43 человека, пострадали десятки человек, включая 32 полицейских.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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